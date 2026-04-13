«Мне нужно спросить у жены». Адетокунбо объяснил, от чего зависит его будущее в «Милуоки»

Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался по поводу своего будущего в команде.

«Прежде чем вообще говорить о каком-то продлении, кто-нибудь должен сначала это предложить. Я в наших отношениях не главный. Мне нужно спросить у жены. Если жена скажет «да» — значит, «да». Если скажет «нет» — значит, «нет». Всё зависит от неё. Так что это её надо спрашивать. Найдите её в соцсетях, подпишитесь на её подкаст — если он у неё вообще есть. Спрашивайте у неё. Что она скажет — так и будет», — приводит слова Адетокунбо The Athletic.

Греческий форвард также отреагировал на слухи по поводу возможного обмена: «Телефон на «не беспокоить». Знаете, иногда кажется, люди вообще не слушают. Все верят каким-то «источникам», а главный источник — это ведь я. Как есть, так есть».

На вопрос, был ли сегодняшний случай последним, когда Адетокунбо присутствовал с командой на матче регулярного сезона, Яннис дал следующий комментарий: «Не знаю. Теперь это уже не зависит от меня. Не от меня всё зависит. Посмотрим, что будет».