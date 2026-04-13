Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Мне нужно спросить у жены». Адетокунбо объяснил, от чего зависит его будущее в «Милуоки»

Комментарии

Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался по поводу своего будущего в команде.

«Прежде чем вообще говорить о каком-то продлении, кто-нибудь должен сначала это предложить. Я в наших отношениях не главный. Мне нужно спросить у жены. Если жена скажет «да» — значит, «да». Если скажет «нет» — значит, «нет». Всё зависит от неё. Так что это её надо спрашивать. Найдите её в соцсетях, подпишитесь на её подкаст — если он у неё вообще есть. Спрашивайте у неё. Что она скажет — так и будет», — приводит слова Адетокунбо The Athletic.

Греческий форвард также отреагировал на слухи по поводу возможного обмена: «Телефон на «не беспокоить». Знаете, иногда кажется, люди вообще не слушают. Все верят каким-то «источникам», а главный источник — это ведь я. Как есть, так есть».

На вопрос, был ли сегодняшний случай последним, когда Адетокунбо присутствовал с командой на матче регулярного сезона, Яннис дал следующий комментарий: «Не знаю. Теперь это уже не зависит от меня. Не от меня всё зависит. Посмотрим, что будет».

НБА — регулярный чемпионат
13 апреля 2026, понедельник. 01:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
126 : 106
Милуоки Бакс
Милуоки
Филадельфия Сиксерс: Макси - 21, Граймс - 20, Эдвардс - 17, Драммонд - 12, Джордж - 11, Убре - 11, Эджкомб - 9, Барлоу - 7, Уокер - 7, Бона - 4, Боучэмп - 3, Уотфорд - 2, Терри - 2, Лоури, Мартин
Милуоки Бакс: Райан - 22, Грин - 19, Симс - 15, Принс - 14, Дженг - 11, Джексон - 9, Адетокунбо - 8, Адетокунбо - 8, Портер, Портис, Нэнс
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android