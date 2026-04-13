Раякович — первый европейский тренер, выведший команду в плей-офф НБА
Главный тренер «Торонто Рэпторс» Дарко Раякович вписал своё имя в историю лиги. По итогам регулярного чемпионата-2025/2026 его команда заняла пятое место в Восточной конференции и гарантировала себе участие в постсезоне, а сербский специалист стал первым европейским наставником, который вывел клуб в плей-офф.
НБА — регулярный чемпионат
13 апреля 2026, понедельник. 01:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
136 : 101
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Торонто Рэпторс: Барретт - 26, Ингрэм - 25, Барнс - 18, Уолтер - 11, Пёлтль - 11, Лоусон - 10, Мамукелашвили - 9, Шид - 6, Куикли - 4, Джексон-Дэвис - 4, Дик - 3, Темпл - 3, Могбо - 2, Мюррей-Бойлс - 2, Баттл - 2
Бруклин Нетс: Этьенн - 20, Лидделл - 17, Джонсон - 16, Сараф - 15, Уилсон - 9, Пауэлл - 8, Скотт - 8, Смит - 8, Шарп, Агбаджи, Клэкстон, Траоре
«Рэпторс» одержали победу над «Бруклин Нетс» в заключительном матче регулярного чемпионата и с балансом 46-36 финишировали пятыми на Востоке. Это первый выход команды в плей-офф с 2022 года.
Раякович начал свою карьеру в НБА в качестве ассистента в «Оклахома-Сити Тандер» (2014-2019), затем работал в «Финикс Санз» (2019-2020) и «Мемфис Гриззлиз» (2020-2023), пока три года назад не возглавил «Торонто», сменив Ника Нёрса.
- 13 апреля 2026
-
10:10
-
09:55
-
09:45
-
09:30
-
09:27
-
08:30
-
08:27
-
07:26
-
06:34
-
06:17
-
06:09
-
05:57
-
05:55
-
05:50
-
05:10
-
04:07
-
03:50
-
03:31
-
03:20
-
03:18
-
02:32
-
01:27
-
00:45
-
00:17
-
00:16
- 12 апреля 2026
-
23:55
-
23:39
-
23:30
-
22:52
-
22:45
-
22:37
-
21:26
-
21:13
-
21:05
-
20:18