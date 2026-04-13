Раякович — первый европейский тренер, выведший команду в плей-офф НБА

Главный тренер «Торонто Рэпторс» Дарко Раякович вписал своё имя в историю лиги. По итогам регулярного чемпионата-2025/2026 его команда заняла пятое место в Восточной конференции и гарантировала себе участие в постсезоне, а сербский специалист стал первым европейским наставником, который вывел клуб в плей-офф.

«Рэпторс» одержали победу над «Бруклин Нетс» в заключительном матче регулярного чемпионата и с балансом 46-36 финишировали пятыми на Востоке. Это первый выход команды в плей-офф с 2022 года.

Раякович начал свою карьеру в НБА в качестве ассистента в «Оклахома-Сити Тандер» (2014-2019), затем работал в «Финикс Санз» (2019-2020) и «Мемфис Гриззлиз» (2020-2023), пока три года назад не возглавил «Торонто», сменив Ника Нёрса.