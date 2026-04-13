«Это жестоко». Смарт оценил перспективы «Лейкерс» в серии с «Хьюстоном» в плей-офф НБА

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Маркус Смарт поделился ожиданиями от первого раунда плей-офф НБА, где его команда встретится с «Хьюстон Рокетс».

«Это жестоко. Это жестоко, чувак. Этот парень [Кевин Дюрант] — один из величайших игроков в истории. Он двигается как защитник, имея тело большого. Это тяжело, определённо непросто. Он усложнит нам жизнь, и мы должны сделать то же самое для него», — сказал Смарт в послематчевом интервью.

«Лейкерс» финишировали на четвёртом месте в Западной конференции, несмотря на потерю травмированных Луки Дончича и Остина Ривза. Их участие в серии против «Хьюстона» остаётся под вопросом.

Сейчас читают:
29 очков Леброна и его сына позволили «Лейкерс» разгромить «Юту» в НБА
