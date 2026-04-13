Джонни Джузэнг — герой 24-й недели Единой лиги по версии читателей «Чемпионата»

С 30 марта по 5 апреля состоялась 24-я неделя Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026. «Чемпионат» еженедельно в формате рейтинга выбирает лучшего игрока Единой лиги. По итогам 24-й недели героем стал 25-летний атакующий защитник «Зенита» Джонни Джузэнг, набравший 24,7% голосов.

Россиянин Даниил Ключенков из клуба «Пари Нижний Новгород», ставший вторым, получил 23,8% голосов. Брендан Адамс («Бетсити Парма») замкнул топ-3 (18,9%).

Первое место в турнирной таблице Единой лиги по итогам регулярного чемпионата уже гарантировал ЦСКА, одержавший 34 победы и потерпевший три поражения. На второй строчке располагается УНИКС (31 победа и шесть поражений). Тройку сильнейших замыкает «Зенит» (27 побед и 11 поражений).

