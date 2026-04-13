Ламело Болл и Кон Книппел повторили редкое достижение в НБА
Защитники «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл и Кон Книппел вписали свои имена в историю НБА. В заключительном матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Никс» дуэт стал всего второй парой одноклубников в истории лиги, каждый из которых реализовал не менее 270 трёхочковых за сезон.
НБА — регулярный чемпионат
13 апреля 2026, понедельник. 01:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
96 : 110
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Нью-Йорк Никс: Макбрайд - 21, Альварадо - 16, Маккаллар - 14, Дадье - 12, Сохан - 12, Хукпорти - 8, Диавара - 5, Джемисон - 4, Кларксон - 2, Джонс - 2, Бриджес
Шарлотт Хорнетс: Болл - 19, Уайт - 19, Миллер - 19, Книппел - 14, Колкбреннер - 9, Уильямс - 8, Джеймс - 8, Бриджес - 7, Диабате - 4, Грин - 3, Коннотон, Манн, Тиллман, Салон, Макнили
Ранее это достижение покорялось только легендарным «Сплеш Бразерс» — Стефену Карри и Клэю Томпсону из «Голден Стэйт Уорриорз». Они добились этого в историческом сезоне-2015/2016, а затем повторили в 2022/2023, сообщает Clutch Points.
По итогам регулярного чемпионата «Хорнетс» финишировали девятыми на Востоке с балансом 44-38 и попали в зону плей-инн.
