Яннис Адетокунбо высказался о своём будущем в «Милуоки» после окончания сезона

Греческий форвард Яннис Адетокунбо заявил, что пока не знает, что его ждёт в «Милуоки Бакс» дальше.

«Я не знаю, это уже не зависит от меня. Посмотрим. До октября ещё семь-восемь месяцев, это долгий срок. Но кто-то должен сделать тебе предложение, чтобы ты его подписал. Мне не предлагали продление. Если оно будет на столе, я постараюсь принять лучшее решение для себя и своей семьи. А если нет, то мне нужно сосредоточиться на том, как доказать свою ценность, выходить на площадку и делать своё дело», — приводит слова двукратного MVP Journal Sentinel.

«Бакс» завершили сезон на 11-м месте в Восточной конференции с балансом 32-50 и не попали в плей-офф впервые с 2016 года.