Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Яннис Адетокунбо высказался о своём будущем в «Милуоки» после окончания сезона

Яннис Адетокунбо высказался о своём будущем в «Милуоки» после окончания сезона
Комментарии

Греческий форвард Яннис Адетокунбо заявил, что пока не знает, что его ждёт в «Милуоки Бакс» дальше.

НБА — регулярный чемпионат
13 апреля 2026, понедельник. 01:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
126 : 106
Милуоки Бакс
Милуоки
Филадельфия Сиксерс: Макси - 21, Граймс - 20, Эдвардс - 17, Драммонд - 12, Джордж - 11, Убре - 11, Эджкомб - 9, Барлоу - 7, Уокер - 7, Бона - 4, Боучэмп - 3, Уотфорд - 2, Терри - 2, Лоури, Мартин
Милуоки Бакс: Райан - 22, Грин - 19, Симс - 15, Принс - 14, Дженг - 11, Джексон - 9, Адетокунбо - 8, Адетокунбо - 8, Портер, Портис, Нэнс

«Я не знаю, это уже не зависит от меня. Посмотрим. До октября ещё семь-восемь месяцев, это долгий срок. Но кто-то должен сделать тебе предложение, чтобы ты его подписал. Мне не предлагали продление. Если оно будет на столе, я постараюсь принять лучшее решение для себя и своей семьи. А если нет, то мне нужно сосредоточиться на том, как доказать свою ценность, выходить на площадку и делать своё дело», — приводит слова двукратного MVP Journal Sentinel.

«Бакс» завершили сезон на 11-м месте в Восточной конференции с балансом 32-50 и не попали в плей-офф впервые с 2016 года.

Сейчас читают:
Первая отставка тренера в НБА после регулярки! «Милуоки» решил не церемониться с Риверсом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android