Экс-тренер «Зенита» и «Локомотива» Секулич близок к подписанию контракта с клубом Евролиги

Бывший главный тренер «Зенита» и «Локомотива-Кубань» Александр Секулич находится на финальной стадии переговоров с «Дубаем». Словенский специалист должен сменить Юрицу Големаца у руля команды из ОАЭ, сообщает Basket News.

Ожидается, что Секулич подпишет соглашение до конца сезона-2025/2026, а клуб оставит за собой право принять долгосрочное решение летом. При этом у «Дубая» сохраняются шансы на попадание в плей-ин Евролиги.

Секулич известен своей работой со сборной Словении, где он тесно сотрудничал с лидером команды Лукой Дончичем. В России специалист работал с «Зенитом» (2025-2026) и «Локомотивом-Кубань» (2022-2024).

Материалы по теме
Официально
«Дубай» перенёс домашние матчи Евролиги и Адриатической лиги в Сараево
