«Милуоки» уволил Дока Риверса

Руководство «Милуоки Бакс» приняло решение расстаться с главным тренером Доком Риверсом. Об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Риверс провёл в Милуоки три сезона, одержав 97 побед при 103 поражениях. Команда дважды вылетала в первом раунде плей-офф, а в нынешнем сезоне впервые с 2016 года не попала в плей-офф, финишировав 11-й на Востоке с балансом 32-50.

Риверс присоединился к «Милуоки» в середине сезона-2023/2024, сменив Эдриана Гриффина. Под его руководством команда дважды выходила в плей-офф, но оба раза уступала в первом раунде. Главным достижением специалиста в «Бакс» стала победа в Кубке НБА 2024 года.

