Андрей Воронцевич высказался о возможном переходе в клуб из Сербии

Российский форвард «Зенита» Андрей Воронцевич ответил на вопрос по поводу возможного перехода в сербский клуб. Ранее спортсмен пообщался с сербскими журналистами.

«Я хотел этого несколько лет назад. Когда позовёте — приду. Когда Желько Обрадович возглавил «Партизан», некоторые сербские тренеры спрашивали меня, хочу ли я стать его игроком. Я ответил: конечно, приду играть бесплатно.

Я немного пошутил, но в каждой шутке есть доля правды. Если поступит вызов — я здесь. Я знаю сербский, знаю несколько слов, понимаю его лучше, чем говорю. Знаю, как сказать: сербы, русские — братья навсегда», — приводит слова Воронцевича Mozzart Sport.

