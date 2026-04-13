Андрей Воронцевич прояснил позицию по готовности вернуться в Евролигу

Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич высказался об отсутствии российских клубов в Евролиге. Баскетболист признался, что скучает по турниру, в котором команды из России не выступают уже несколько лет.

«Конечно, мне этого не хватает. Это потрясающий опыт. Евролига — лучший турнир, возможно, и в мире, если говорить о соревновательном баскетболе. Мы спортсмены, ждём, когда нас пригласят», — приводит слова Воронцевича Mozzart Sport.

Российские команды не участвуют в еврокубках с конца марта 2022 года. Также в турнирах под эгидой Международной федерации баскетбола (ФИБА) участия не принимает сборная России.

