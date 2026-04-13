«Он был как отец». Воронцевич назвал тренера, оказавшего влияние на него и Шведа

Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич вспомнил своего бывшего тренера Душко Вуйошевича. Баскетболист эмоционально отозвался о специалисте, отметив его влияние не только на карьеру, но и на жизнь.

«Он был моим тренером, и я должен сказать ему спасибо. Для меня он был как отец. Постоянно говорил: «Давай, сын». Я его обожал. Он оказал огромное влияние на меня, на Алексея Шведа и Бобана Марьяновича. Никогда не позволял нам опускать голову. Говорил, что всё исправляется работой. Он многому меня научил — не только в баскетболе, но и в жизни», — приводит слова Воронцевича Mozzart Sport.

Также Воронцевич высказался о значении спорта и отношениях между командами. По словам форварда, сербские клубы всегда остаются желанными соперниками, а сами спортсмены должны сохранять единство: «Сербские команды всегда были нам близки. Славянские братья. Давайте держаться вместе в это непростое время. Мы друзья, мы братья».

8 апреля Вуйошевич скончался в возрасте 67 лет.

