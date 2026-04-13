В США оценили шансы Егора Дёмина стать игроком Матча всех звёзд НБА

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель ClutchPoints Эрик Слэйтер оценил перспективы российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина и допустил, что при благоприятном развитии карьеры игрок способен выйти на уровень Матча всех звёзд НБА.

«Есть ли у Егора потенциал уровня Матча всех звёзд? Безусловно. Я не хочу устанавливать для него потолок. Я уже говорил, что не думаю, что он будет на уровне некоторых других топовых талантов, которых мы видели — будь то Купер Флэгг, Кон Книппел, Дилан Харпер или Ви Джей Эджкомб. Я скептично настроен по поводу того, доберётся ли он до их уровня. Но, в конце концов, сейчас это 20-летний парень, который, по крайней мере в этом сезоне, бросал трёхочковые с точностью 40% при большом количестве попыток, имеет рост 206 см и обладает действительно хорошими способностями пасующего — элитными способностями, если их раскрыть, — а также владеет дриблингом хотя бы на каком-то уровне.

Так что, когда мы говорим о габаритах, трёхочковых и умении пасовать, которое можно реализовать, если разблокировать те вещи, о которых я говорил в первом ответе касательно его работы с мячом… Нет никаких причин утверждать, что у Егора нет потенциала уровня Матча всех звёзд. Я бы не стал ставить на нём крест в 20 лет.

Уверен ли я, что он точно станет игроком Матча всех звёзд НБА? Я бы так не сказал. Не назову это крайне вероятным, но определённо считаю это возможным. И я думаю, что с учётом того, где «Нетс» получили Егора, его траекторию и развитие в этом сезоне стоит считать успехом. Думаю, болельщикам стоит воодушевиться тем, какой простор для роста у него есть», — сказал Слэйтер на YouTube-канале Locked On Nets.

