Эксперт — о драфт-лотерее НБА 2026 года: появление Дёмина может принести «Бруклину» удачу

Североамериканский журналист и обозреватель ClutchPoints Эрик Слэйтер поделился мнением о том, кто должен представлять «Бруклин Нетс» на драфт-лотерее НБА. В числе возможных кандидатов эксперт назвал владельца клуба, менеджмент, тренерский штаб, а также легенд и болельщиков, отдельно упомянув российского разыгрывающего Егора Дёмина.

«Думаю, тут есть много вариантов. Можно назвать Джо Цая или Шона Маркса, можно — Жорди Фернандеса, можно — мистера Уэмми или Винса Картера — кого угодно.

Лично я бы выбрал либо мистера Уэмми, либо Егора Дёмина. Уэмми, по-моему, уже около 90 лет, может, даже больше — не уверен, насколько реально доставить его в Чикаго. Можно сказать, что он будет накладывать сглаз на другие команды, пока они тянут шары или конверты. Мне кажется, это было бы очень забавно. Он, безусловно, отличный человек, настоящий олицетворение суперфана «Нетс» или вообще НБА — это принесло бы хорошей кармы.

Но если говорить о практичности с учётом возраста, я бы, наверное, выбрал Егора. По-моему, Лукас Каплан уже давал такой ответ — нас об этом спрашивали пару недель назад. Егор — отличный парень, от него исходят только позитивные эмоции. Думаю, если он будет там присутствовать, это может принести «Нетс» немного удачи», — сказал Слэйтер на YouTube-канале Locked On Nets.

