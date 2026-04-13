Воронцевич — о молодом поколении: они жалуются, что устали, но получают большие деньги

Российский форвард «Зенита» Андрей Воронцевич высказался о сотрудничестве с главным тренером команды Деяном Радоньичем. Спортсмен отметил, что ему комфортно работать под руководством сербского специалиста, несмотря на высокие требования.

«Это отлично, что я играю у него. Серьёзный тренер. Возможно, некоторые игроки не выдерживают эту систему и давление, потому что требования очень высокие.

Молодое поколение, может быть, слишком чувствительно, когда ему говорят правду — что нужно играть в защите. Мы умели играть и в защите, и в нападении. Они жалуются, что устали, но за это получают большие деньги. Мы профессионалы», — приводит слова Воронцевича Mozzart Sport.

18-летний баскетболист набрал 103 очка за матч: