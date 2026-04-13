Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Воронцевич — о молодом поколении: они жалуются, что устали, но получают большие деньги

Воронцевич — о молодом поколении: они жалуются, что устали, но получают большие деньги
Комментарии

Российский форвард «Зенита» Андрей Воронцевич высказался о сотрудничестве с главным тренером команды Деяном Радоньичем. Спортсмен отметил, что ему комфортно работать под руководством сербского специалиста, несмотря на высокие требования.

«Это отлично, что я играю у него. Серьёзный тренер. Возможно, некоторые игроки не выдерживают эту систему и давление, потому что требования очень высокие.

Молодое поколение, может быть, слишком чувствительно, когда ему говорят правду — что нужно играть в защите. Мы умели играть и в защите, и в нападении. Они жалуются, что устали, но за это получают большие деньги. Мы профессионалы», — приводит слова Воронцевича Mozzart Sport.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android