Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Александр Секулич возглавил «Дубай», его уволили из «Зенита» в этом сезоне

Комментарии

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Секулич подписал контракт с «Дубаем», сообщает официальный сайт клуба из ОАЭ. Соглашение со словенским специалистом рассчитано лишь до конца нынешнего сезона.

48-летний Секулич дебютирует в качестве главного тренера «Дубая» в последнем матче регулярного сезона баскетбольной Евролиги с испанской «Валенсией». Игра состоится в ближайшую пятницу, 17 апреля, начало — в 21:00 по московскому времени.

Евролига . Регулярный чемпионат. 38-й тур
17 апреля 2026, пятница. 21:00 МСК
Дубай
Дубай, ОАЭ
Не начался
Валенсия
Валенсия, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Перед началом нынешнего сезона Секулич возглавил «Зенит», однако по ходу сезона был сначала отстранён от работы с главной командой, а затем уволен. Также в Единой лиге ВТБ словенец работал с «Локомотивом-Кубань». Секулич продолжает оставаться и главным тренером сборной Словении.

Материалы по теме
«Отставка была неожиданностью». Рассудительный Секулич оглядывается на период в «Зените»
Эксклюзив
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android