Итальянский форвард Фонтеккио оценил свой нестабильный сезон в «Майами»

Итальянский форвард «Майами Хит» Симоне Фонтеккио заявил, что хотел бы остаться в команде, и оценил свой нестабильный сезон.

«Я в целом доволен, хотя сезон получился с несколькими взлётами и падениями на личном уровне. Я начал очень хорошо, что немного завысило ожидания. Затем в декабре у меня не пошло, я первым это признаю. А с возвращением некоторых ключевых партнёров, особенно Тайлера Хирроу, я потерял минуты. Но в целом я счастлив.

Я бы очень хотел, но мы все знаем, как работает этот бизнес, и ничего не гарантировано. Однако впервые я буду неограниченно свободным агентом, так что я тоже могу выбирать своё будущее. Я бы хотел остаться здесь», — цитирует Фонтеккио Sky Sports.