Итудис — после выхода «Хапоэля» в плей-офф: дайте нам больше хейтеров

Главный тренер «Хапоэля» Димитрис Итудис прокомментировал выход команды из Тель-Авива в плей-офф Евролиги. После победы над «Маккаби» (99:88) в израильском дерби клуб гарантировал себе участие в постсезоне.

«Мы счастливы, мы обеспечили себе выход в плей-офф — это определённо достижение. Я говорил, что эта команда не потеряла ни шага на пути к плей-офф и плей-ин с первого дня, это о многом говорит. У этой команды было много хейтеров, но знаете что? Они мотивируют нас. Дайте нам больше хейтеров», — цитирует Итудиса Basket News.

В Евролиге «Хапоэль» одержал 23 победы при 14 поражениях и занимает четвёртое место в турнирной таблице.