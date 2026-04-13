Итудис — после выхода «Хапоэля» в плей-офф: дайте нам больше хейтеров

Итудис — после выхода «Хапоэля» в плей-офф: дайте нам больше хейтеров
Главный тренер «Хапоэля» Димитрис Итудис прокомментировал выход команды из Тель-Авива в плей-офф Евролиги. После победы над «Маккаби» (99:88) в израильском дерби клуб гарантировал себе участие в постсезоне.

Евролига . Регулярный чемпионат. 30-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 22:15 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
88 : 99
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Маккаби Т-А: Оар, Кларк, Сантос, Уокер, Соркин, Бриссетт, Рэйман, Ди Бартоломео, Голд, Даутин, Хэнкинс, Блатт
Хапоэль Т-А: Мотли, Джонс, Блэйкни, Брайант, Эдвардс, Малкольм, Рэндольф, Одиасе, Мицич, Уэйнрайт, Отуру, Мадар

«Мы счастливы, мы обеспечили себе выход в плей-офф — это определённо достижение. Я говорил, что эта команда не потеряла ни шага на пути к плей-офф и плей-ин с первого дня, это о многом говорит. У этой команды было много хейтеров, но знаете что? Они мотивируют нас. Дайте нам больше хейтеров», — цитирует Итудиса Basket News.

В Евролиге «Хапоэль» одержал 23 победы при 14 поражениях и занимает четвёртое место в турнирной таблице.

