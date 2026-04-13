Вилли Эрнангомес заявил, что не получал официальных предложений по новому контракту

Центровой «Барселоны» Вилли Эрнангомес рассказал о своей ситуации перед грядущим межсезоньем. Испанский баскетболист заявил, что полностью сосредоточен на финише текущего сезона Евролиги, а решение о будущем примет летом.

«Ничего. Я сосредоточен на том, чтобы закончить сезон наилучшим образом, стараюсь использовать каждую возможность. Когда всё закончится, я рассмотрю все варианты и приму решение», — цитирует Эрнангомеса Radio Catalunya.

Испанский центровой проводит свой третий сезон в «Барселоне» после возвращения из НБА. В 37 матчах Евролиги он набирает в среднем 5,6 очка и 3,8 подбора за 13 минут.