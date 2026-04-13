Чарльз Баркли раскритиковал звёзд НБА за пропуск встреч в конце регулярного сезона

Легендарный форвард, член Зала славы Чарльз Баркли резко высказался о массовых пропусках ведущими игроками заключительной части регулярного чемпионата.

«Давайте дадим отдохнуть топ-игрокам, конечно, отдохни, Вемби, может быть, отдохни, Йокич и Джеймс, Мюррей или Аарон Гордон, отдохни, Леброн, потому что ему 102 года. Но то, что все эти парни сидят в стороне, это просто неуважение, чувак», — цитирует Баркли Basket News.

Напомним, после того как большинство команд определились с посевом в плей-офф, многие клубы стали давать отдых лидерам или ограничивать их игровое время. Это вызвало дискуссию в СМИ о том, насколько уважительно такое отношение к игре.