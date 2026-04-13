Агент Алекса Пойтресса высказался о восстановлении игрока и его будущем в «Зените»

Агент Вадим Михалевский рассказал о состоянии центрового «Зенита» Алекса Пойтресса. 29 октября 2025 года 32-летний игрок получил разрыв крестообразной связки и выбыл до конца сезона.

— Как проходит восстановление Алекса?

— Восстановление проходит по запланированному графику. Пока без сюрпризов, слава богу!

— Обсуждалось ли уже будущее Пойтресса в «Зените»?

— По будущему Алекса, пока не могу дать комментарии, — сказал Михалевский в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Летом прошлого года «Зенит» подписал с Пойтрессом контракт по схеме «1+1».

