Единая лига объявила символическую пятёрку лучших игроков недели

Единая лига объявила символическую пятёрку лучших игроков недели
По итогам матчей, прошедших с 5 по 12 апреля, Единая лига ВТБ назвала пятёрку лучших баскетболистов.

В символическую пятёрку недели вошли:

Андрей Зубков (МБА-МАИ);
Октавиус Эллис («Уралмаш»);
Иван Ухов (ЦСКА);
Террелл Картер («Бетсити Парма»);
Джален Рейнольдс (УНИКС).

В плей-офф сыграют московский ЦСКА (досрочный победитель регулярного чемпионата), казанский УНИКС, санкт-петербургский «Зенит», краснодарский «Локомотив-Кубань», пермская «Бетсити Парма», МБА-МАИ, екатеринбургский «Уралмаш» и красноярский «Енисей».

Регулярный чемпионат Единой лиги завершится 22 апреля. В последний игровой день будут проведены пять встреч.

Читайте далее:
Два ярких россиянина и три топ-легионера. Насыщенная неделя в Единой лиге
Два ярких россиянина и три топ-легионера. Насыщенная неделя в Единой лиге
