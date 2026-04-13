Единая лига объявила символическую пятёрку лучших игроков недели

По итогам матчей, прошедших с 5 по 12 апреля, Единая лига ВТБ назвала пятёрку лучших баскетболистов.
В символическую пятёрку недели вошли:
Андрей Зубков (МБА-МАИ);
Октавиус Эллис («Уралмаш»);
Иван Ухов (ЦСКА);
Террелл Картер («Бетсити Парма»);
Джален Рейнольдс (УНИКС).
В плей-офф сыграют московский ЦСКА (досрочный победитель регулярного чемпионата), казанский УНИКС, санкт-петербургский «Зенит», краснодарский «Локомотив-Кубань», пермская «Бетсити Парма», МБА-МАИ, екатеринбургский «Уралмаш» и красноярский «Енисей».
Регулярный чемпионат Единой лиги завершится 22 апреля. В последний игровой день будут проведены пять встреч.