Стало известно, когда Алекс Пойтресс вернётся в расположение «Зенита»

Агент Вадим Михалевский рассказал о скором возвращении центрового «Зенита» Алекса Пойтресса в расположение петербургского клуба. В настоящий момент игрок проходит восстановление от разрыва крестообразной связки в США.

— Алекс приедет в Петербург, чтобы поддержать «Зенит» в плей-офф?

— 24 апреля планирует вернуться в Питер и уже до конца сезона будет с командой, — сказал Михалевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Напомним, Пойтресс получил травму в конце октября 2025 года. Летом прошлого года Алекс и «Зенит» заключили контракт по схеме «1+1».

