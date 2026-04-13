Гомельский назвал игрока НБА, который мог бы стать чемпионом мира в баскетболе 1х1

Гомельский назвал игрока НБА, который мог бы стать чемпионом мира в баскетболе 1х1
Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос о том, кого считает более сильным баскетболистом — лидера «Индианы Пэйсерс» Тайриза Халибёртона или разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта.

— Кого считаете сильнее — Джа Моранта или Тайриза Халибёртона?
— Я воспитан как командный игрок. У меня нет сомнений, что Халибёртон сильнее как полезный для команды баскетболист. А Морант мог бы стать чемпионом мира по игре в баскетбол 1х1, — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Ранее Гомельский оценил игру форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда в сезоне-2025/2026.

