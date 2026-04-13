«Я буду разочарован». Купер Флэгг — о борьбе за звание новичка года

Форвард «Даллас Маверикс» Купер Флэгг признался, что будет разочарован, если не выиграет награду «Новичок года» по итогам сезона-2025/2026.

«Я буду разочарован. Это то, к чему стремятся все новички. Это та награда, которую они хотят получить, так что я определённо буду разочарован», — цитирует Флэгга журналист DLLS Mavs Харрод-младший.

В текущем сезоне Флэгг, выбранный под первым номером драфта-2025, набирал в среднем 21,0 очка, 6,7 подбора и 4,5 передачи за игру. Его главный конкурент в гонке за награду — четвёртый номер драфта Кон Книппел из «Шарлотт Хорнетс». В активе Книппела 18,5 очка, 5,3 подбора и 3,4 передачи в среднем за матч.