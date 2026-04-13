Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Я буду разочарован». Купер Флэгг — о борьбе за звание новичка года

«Я буду разочарован». Купер Флэгг — о борьбе за звание новичка года
Комментарии

Форвард «Даллас Маверикс» Купер Флэгг признался, что будет разочарован, если не выиграет награду «Новичок года» по итогам сезона-2025/2026.

«Я буду разочарован. Это то, к чему стремятся все новички. Это та награда, которую они хотят получить, так что я определённо буду разочарован», — цитирует Флэгга журналист DLLS Mavs Харрод-младший.

В текущем сезоне Флэгг, выбранный под первым номером драфта-2025, набирал в среднем 21,0 очка, 6,7 подбора и 4,5 передачи за игру. Его главный конкурент в гонке за награду — четвёртый номер драфта Кон Книппел из «Шарлотт Хорнетс». В активе Книппела 18,5 очка, 5,3 подбора и 3,4 передачи в среднем за матч.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android