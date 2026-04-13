РФБ начала переговоры со сборной Туниса о проведении товарищеских матчей

Российская федерация баскетбола (РФБ) начала переговоры с представителями Туниса об организации товарищеских встреч между мужскими национальными командами этим летом, сообщает «Матч ТВ». Помимо этого, в рамках расширения баскетбольного сотрудничества российские арбитры получат возможность работать на официальных матчах в Тунисе.

В 2024 году сборная Туниса уже принимала участие в Кубке Дружбы в России. Как отмечается, африканская делегация осталась под большим впечатлением от уровня приёма и организации турнира. Напомним, российские сборные и клубы отстранены от участия в официальных соревнованиях под эгидой Международной федерации баскетбола (ФИБА) с 2022 года.