«Тверь» вышла в «Финал четырёх» чемпионата ЦФО

Баскетбольный клуб «Тверь» обеспечил себе участие в «Финале четырёх» чемпионата Центрального федерального округа (ЦФО) и борьбу за чемпионство на домашней площадке.

На старте плей-офф «Тверь» уверенно обошла одну из сильнейших команд Московской области. Итоговый счёт в матче с «Зорким» из Красногорска – 95:59. Для досрочного выхода в финал тверичанам нужна была ещё одна победа. Подопечные Руслана Старкова добыли её в следующей же встрече с «Владимирскими львами-ВлГУ» – 108:77. В заключительной игре этапа «Тверь» также одолела курских «Русичей-2» (77:56). Борьбу за медали команда начнёт с действующим чемпионом ЦФО – «Рязанью».

Главные встречи сезона пройдут на ледовой арене тверского СК «Юбилейный» 25-26 апреля.