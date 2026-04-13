Док Риверс покинул «Милуоки»

Док Риверс покинул «Милуоки»
Главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс покинул свой пост, сообщает пресс-служба клуба.

«Для нас было честью, что Док был нашим тренером и лидером в организации и в сообществе. Помимо его работы на площадке, мы благодарны ему за уровень и профессионализм за время в Милуоки», — приводит слова владельцев клуба пресс-служба в социальной сети X.

Сам Риверс также прокомментировал своё решение:

«Я по-настоящему полюбил время, проведённое в Милуоки. Вернуться туда, где началась моя карьера, в город, который всегда меня принимал, — это большая честь. Жаль, что всё сложилось не так, как мы надеялись, но я искренне благодарен за этот опыт, за отношения, которые здесь сложились, и за поддержку болельщиков и города. Милуоки всегда будет многое для меня значить, и этот этап навсегда останется особенным».

Сейчас читают:
Первая отставка тренера в НБА после регулярки! «Милуоки» решил не церемониться с Риверсом
Первая отставка тренера в НБА после регулярки! «Милуоки» решил не церемониться с Риверсом
