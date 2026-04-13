УНИКС исключил Тайрона Брюэра из заявки

Баскетбольный клуб УНИКС исключил форварда Тайрона Брюэра из заявки команды на текущий сезон, сообщает пресс-служба клуба.

4 апреля Брюэр получил травму надплечья в матче с «Уралмашем» и выбыл на длительный срок. Несмотря на исключение из заявки, игрок останется в Казани и продолжит восстановление под контролем медицинского штаба клуба.

26-летний американец присоединился к казанскому клубу в январе 2026 года. В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ он провёл 17 матчей, в среднем набирая 11,4 очка, делая 2,6 подбора, 1,1 перехвата и 1,0 передачи за 23.15 на площадке. В Winline Basket Cup Брюэр сыграл четыре встречи, где в среднем набирал 11,8 очка, делал 4,3 подбора, 2,3 перехвата и 1,8 передачи за 27.40 игрового времени.