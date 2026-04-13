Мицич вынужденно пропустил вылет «Хапоэля» в Софию

Разыгрывающий «Хапоэль» Тель-Авив Василие Мицич не полетел с командой в Софию из-за неожиданной ситуации, сообщает ONE.

Сербский защитник прибыл в аэропорт вместе с командой, однако перед вылетом обнаружил, что у него отсутствует паспорт. Игроку пришлось вернуться в отель, чтобы попытаться найти документ, однако поиски не увенчались успехом. В итоге Мицич остался в Белграде, где ему оформят новый паспорт. К команде он присоединится позже.

После победы над «Маккаби» Тель-Авив команда обеспечила себе место в плей-офф. В заключительной встрече регулярного сезона «Хапоэль» сыграет против «Монако». В случае победы команда сможет получить преимущество своей площадки в плей-офф.