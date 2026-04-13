УНИКС подписал Стюарта на замену травмированному Брюэру

Баскетбольный клуб УНИКС подписал контракт с атакующим защитником/лёгким форвардом Элайджей Стюартом, который должен заменить Тайрона Брюэра, выбывшего из-за травмы. Соглашение с 30-летним американцем рассчитано до конца сезона, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Стюарт начинал текущий сезон в составе израильского клуба «Бней Герцлия». В Лиге чемпионов он в среднем набирал 19,4 очка, делал 3,6 передачи, 3,2 подбора, а также совершал 1,6 перехвата и 1,4 блок-шота за матч. В чемпионате Израиля в 17 играх его средняя статистика составила 20,2 очка, 4,4 подбора и 3,9 передачи.

Американец проводит седьмой сезон в Европе. Ранее он становился лучшим снайпером чемпионата Израиля, выигрывал чемпионат Румынии, а также входил во вторую символическую пятёрку Лиги чемпионов.