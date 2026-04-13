Ламин Ямаль объяснил, зачем поставил на аватар фотографию Леброна

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль объяснил, почему поставил на аватар фотографию форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса с чемпионским кубком НБА. Речь идёт о финале 2016 года, в котором «Кливленд» отыгрался со счёта 1-3 в серии с «Голден Стэйт» и взял титул.

«Барселона» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов уступила «Атлетико» со счётом 0:2. Ответная встреча пройдёт 14 апреля в Мадриде.

«Леброн — одна из тех фигур, которые могут вдохновить меня на завтрашнюю игру, поэтому выбрал его. Думал о том, как он сделал камбэк, надеюсь, смогу сделать то же самое. В команде много игроков, я один из них, не единственный.», — приводит слова Ямаля издание Mundo Deportivo.