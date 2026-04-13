Вембаньяма повторил редкое достижение НБА по блок-шотам

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма оказался третьим игроком в истории НБА, которому удавалось три сезона подряд становиться лидером лиги по блок-шотам за матч.

Француз присоединился к Дикембе Мутомбо и Маркусу Кэмби, которые ранее добивались аналогичного результата. Мутомбо возглавлял лигу по блок-шотам с сезона-1993/1994 по сезон-1995/1996, а Кэмби — с сезона-2005/2006 по сезон-2007/2008.

В текущем сезоне Вембаньяма провёл 64 матча, в среднем набирая 25 очков, 11,5 подбора и 3,1 блок-шота за игру. Всего на его счету 197 блок-шотов, лучший показатель в лиге. При этом француз также добавляет 3,1 передачи и один перехват в среднем за встречу. Коэффициент полезности игрока составляет 29,4.