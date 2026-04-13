Стало известно о состоянии Дончича и Ривза перед стартом плей-офф

Появилась новая информация о состоянии игроков «Лос-Анджелес Лейкерс» – разыгрывающего Луки Дончича и защитника Остина Ривза – перед началом плей-офф НБА.

По информации инсайдера Шэмса Чарании, Дончич во вторник, 14 апреля, вернётся в Лос-Анджелес из Испании, где проходил лечение травмы задней поверхности бедра. После этого он пройдёт дополнительное обследование, по итогам которого будет принято решение о его возможном возвращении уже по ходу первого раунда. При этом Ривз, как ожидается, пропустит первый раунд плей-офф из-за травмы косой мышцы живота.

В первом раунде плей-офф «Лейкерс» сыграют с «Хьюстон Рокетс» и будут иметь преимущество домашней площадки.