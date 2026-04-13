Халибертон рассказал о тяжёлых проблемах со здоровьем

Халибертон рассказал о тяжёлых проблемах со здоровьем
Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон рассказал, как переносит опоясывающий лишай, с которым он столкнулся.

«У моего отца это было — на животе, ближе к финальной стадии. У многих это появляется там, а у меня — на лице. Я даже не мог появляться перед камерой: глаз почти полностью закрылся, всё лицо оказалось поражено. Мне говорили, что будет сильный зуд, но первые две недели его вообще не было, только жёсткая сыпь. А когда она прошла, начался зуд, и это было просто мучение. Поэтому вы и видите меня всё время в очках, чтобы лишний раз не трогать лицо. Я даже часть брови потерял, глаза постоянно опухшие, потому что чешу.

Бывают хорошие дни и плохие, однако в основном — плохие. Я до сих пор с этим живу. Принимаю много лекарств, но пока это не помогает. Это повлияло и на форму: я набрал вес, стал выглядеть крупнее. В соцсетях это обсуждают, однако тут ничего не поделаешь. Надеюсь, что это скоро пройдёт. У меня это уже два месяца, и сложно сказать, когда закончится», — приводит слова Халибёртона аккаунт журналиста Джеймса Бойда в социальной сети X.

