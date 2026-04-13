Карри, Дончич и Леброн вошли в пятёрку лидеров по продажам джерси в НБА

НБА опубликовала список самых популярных игроков по продажам игровых джерси в текущем сезоне. Лидером рейтинга стал Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»). В первую тройку также вошли Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс») и Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»).

Полный список:

1. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).

2. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»).

3. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»).

4. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).

5. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).

6. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»).

7. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).

8. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).

9. Купер Флэгг («Даллас Маверикс»).

10. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).

11. Кевин Дюрант («Хьюстон Рокетс»).

12. Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс»).

13. Девин Букер («Финикс Санз»).

14. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»).

15. Ламело Болл («Шарлотт Хорнетс»).