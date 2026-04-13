Экс-игрок НБА объяснил, почему лига должна дать награду MVP Вембаньяме

Бывший игрок НБА Чарли Виллануэва высказался о борьбе за награду MVP, отметив, что центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма может быть предпочтительным вариантом для лиги.

«Лига — это бизнес. Вы хотите, чтобы лига росла, становилась лучше? Мы уже столько раз отдавали награду [Николе] Йокичу, только что дали её Шею Гилджес-Александеру. Мы хотим развивать лигу в целом? Тогда мы садимся и обсуждаем, кому стоит дать MVP. У всех есть аргументы, но нам важно, чтобы лига росла.

Популярность — Вемби [Виктор Вембаньяма]. Продажи джерси — Вемби. Если Леброн Джеймс уходит из лиги, то кто будет новым лицом? Вемби. Так давайте продвигать эту идею — дать ему MVP, потому что лига от этого вырастет. Давайте дадим награду Вембаньяме. Я вам говорю, что я чёртов бизнесмен», — приводит слова Виллануэвы аккаунт NBA Courtside в социальной сети X.

