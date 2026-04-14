Стали известны самые просматриваемые игроки НБА сезона-2025/2026

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала список самых просматриваемых игроков сезона-2025/2026.

Лидером рейтинга стал форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс с 2,85 млрд просмотров. В тройку также вошли центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма (2,43 млрд) и разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич (2,11 млрд). В пятёрку лучших также вошли разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри и центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич.

Полный список:

1. Леброн Джеймс — 2,85 млрд.

2. Виктор Вембаньяма — 2,43 млрд.

3. Лука Дончич — 2,11 млрд.

4. Стефен Карри — 1,87 млрд.

5. Никола Йокич — 1,23 млрд.

6. Шей Гилджес-Александер — 1,14 млрд.

7. Кевин Дюрант — 1,03 млрд.

8. Энтони Эдвардс — 982 млн.

9. Купер Флэгг — 963 млн.

10. Остин Ривз — 696 млн.