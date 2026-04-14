В УНИКСе объяснили, почему выбрали 30-летнего американца Стюарта на замену Брюэру

Спортивный директор казанского УНИКСа Богдан Богачёв прокомментировал подписание контракта с 30-летним американским атакующим защитником Элайджей Стюартом, который начал нынешний сезон в клубе «Бней Герцлия». В 17 матчах чемпионата Израиля игрок в среднем набирал 20,2 очка, делал 4,4 подбора, отдавал 3,9 результативной передачи, совершал 1,1 блок-шота и 0,9 перехвата за игру.

— Стюарт станет хорошей заменой травмированному Брюэру?
— Посмотрим. Мы сейчас в Санкт‑Петербурге, у нас скоро игра с «Зенитом». Сегодня‑завтра Стюарт приедет к нам в отель, медобследование он уже прошёл.

— В ближайшей игре он должен дебютировать за УНИКС?
— Ещё не знаем. Мы должны оценить его физически.

— Какие его качества выделяете?
— У него хороший трёхочковый бросок, он довольно атлетичный парень. И рост присутствует. Он должен помочь нам в нападении. И думаю, тренер его сможет внедрить в схемы, чтобы и защищался тоже, благодаря своим габаритам, — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

Комментарии
