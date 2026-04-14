Инсайдер назвал суперзвёзд НБА, которые могут сменить команду в межсезонье-2026

Североамериканский журналист и инсайдер Марк Штейн в своём блоге на платформе Substack назвал главных суперзвёзд НБА, которые могут сменить команду летом 2026 года. Среди них — Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») и Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»). По мнению Штейна, именно этим игрокам с высокой вероятностью предстоят большие перемены.

Леброн впервые за свою 23-летнюю карьеру станет неограниченно свободным агентом летом 2026 года, не имея запасного варианта. Его агент Рич Пол ещё летом 2025 года сообщил, что Джеймс воспользуется опцией игрока на сезон-2025/2026 с зарплатой $ 52,6 млн в «Лейкерс», но продлевать контракт не собирается. Таким образом, статус неограниченно свободного агента он получит впервые с 2018 года.

Что касается Яниса Адетокунбо, совладелец «Милуоки» Уэс Эденс ещё в марте заявил, что форвард либо подпишет новое соглашение с клубом, либо будет обменян.

Контракт Леонарда, в свою очередь, вступит в заключительный год в сезоне-2026/2027, если лига не аннулирует его из-за расследования возможных нарушений зарплатного регламента. В случае аннулирования Кавай тут же станет неограниченно свободным агентом.