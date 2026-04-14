Перкинс связал увольнение Дока Риверса из «Милуоки» с мягкостью игроков команды

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс прокомментировал увольнение Дока Риверса с поста главного тренера «Милуоки Бакс».

«Я хорошо знаю, как он работал, когда я провёл под его руководством семь с половиной лет в «Бостоне». Я видел, каким он был тренером и каким мотиватором.

Но времена меняются. Сегодня работа тренера в НБА требует другого подхода. Посмотрите на Грега Поповича — ему пришлось меняться и адаптироваться. То же касается и Рика Карлайла. Если говорить честно, современные игроки стали гораздо мягче, чем раньше», — заявил Перкинс в эфире программы NBA Today.