В Единой лиге пояснили, чем новый турнир изменил облик российского баскетбола

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала вклад нового турнира Winline Basket Cup в развитие российского баскетбола, отметив его положительное влияние после того, как московский ЦСКА одержал победу в финале над казанским УНИКСом со счётом 73:62 и стал чемпионом.

«Опыт очень позитивный, полезный для всего баскетбольного сообщества, потому что мы показали, как можно и нужно проводить баскетбольные матчи, совмещая шоу и высокую спортивную составляющую. Думаю, что многие болельщики не узнали КСК «Арена» — настолько он преобразился. Посмотрите на медиаповерхности. На «Зените» этого всего нет. А они очень украшают, повышают привлекательность для болельщиков, позволяют больше с ними взаимодействовать. И вообще, мы поняли, что реклама в том виде, в каком она существовала раньше, теперь устарела.

Какие новые способы? Сейчас мы продвигаем продукт через популярных молодёжных блогеров — людей с охватами в несколько сотен тысяч подписчиков в соцсетях, а иногда и свыше миллиона. Через эти каналы мы нашли выход на молодёжь — не только ту, что уже разбирается в баскетболе, она-то и так придёт. [Турнир] привлекает людей, которые баскетболом не увлекаются. Вот выступил Toxi$. Я его не очень хорошо знаю, но молодёжь современная очень ценит этого артиста», — цитирует Корстин «Коммерсантъ».