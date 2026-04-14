Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
В Единой лиге пояснили, чем новый турнир изменил облик российского баскетбола

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала вклад нового турнира Winline Basket Cup в развитие российского баскетбола, отметив его положительное влияние после того, как московский ЦСКА одержал победу в финале над казанским УНИКСом со счётом 73:62 и стал чемпионом.

12 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
73 : 62
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 16, Кливленд - 12, Курбанов - 9, Уэйр - 7, Ухов - 6, Жан-Шарль - 6, Митрович - 6, Антонов - 5, Астапкович - 3, Чадов - 2, Руженцев - 1, Карпенко
УНИКС: Рейнольдс - 14, Швед - 12, Д. Кулагин - 11, Манфорд - 6, Абдулбасиров - 6, Беленицкий - 5, Пьерр - 5, Лопатин - 3, Бингэм, Захаров, Белоусов, Стуленков

«Опыт очень позитивный, полезный для всего баскетбольного сообщества, потому что мы показали, как можно и нужно проводить баскетбольные матчи, совмещая шоу и высокую спортивную составляющую. Думаю, что многие болельщики не узнали КСК «Арена» — настолько он преобразился. Посмотрите на медиаповерхности. На «Зените» этого всего нет. А они очень украшают, повышают привлекательность для болельщиков, позволяют больше с ними взаимодействовать. И вообще, мы поняли, что реклама в том виде, в каком она существовала раньше, теперь устарела.

Какие новые способы? Сейчас мы продвигаем продукт через популярных молодёжных блогеров — людей с охватами в несколько сотен тысяч подписчиков в соцсетях, а иногда и свыше миллиона. Через эти каналы мы нашли выход на молодёжь — не только ту, что уже разбирается в баскетболе, она-то и так придёт. [Турнир] привлекает людей, которые баскетболом не увлекаются. Вот выступил Toxi$. Я его не очень хорошо знаю, но молодёжь современная очень ценит этого артиста», — цитирует Корстин «Коммерсантъ».

