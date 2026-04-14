Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Чувствую, что они все мои дети». Энтони Дэвис — о «Вашингтоне»

Комментарии

33-летний американский форвард, чемпион НБА Энтони Дэвис высказался о «Вашингтон Уизардс», в который был обменян из «Даллас Маверикс».

«Они [руководство «Вашингтона»] знают, что я хочу побеждать. Я уверен, они тоже хотят побеждать. Никто не хочет проигрывать. Я думаю, что эти разговоры о [будущем организации] только помогут нам, и то, что мы будем на одной волне, видя направление команды. Но вообще организация очень хорошая. Тед [Леонсис] — отличный владелец, а также тренерский штаб и игроки, их развитие. Безусловно, сам город феноменален.

Приехав сюда, я увидел, как они делают такие вещи… Я не хочу раскрывать их секреты, потому что не видел такого больше нигде, честно говоря. Моя реакция была: «О, я никогда о таком не слышал, никогда такого не видел, но мне чертовски это нравится». Так что нахождение здесь само по себе меня интригует. Мне нравятся эти молодые игроки, чувак. Не буду врать, я чувствую, что они все мои дети. Некоторым из них было четыре-пять лет в мой дебютный сезон, что просто безумно осознавать. Теперь я понимаю, что чувствует Леброн [Джеймс]», — приводит слова Дэвиса Monumental Sports Network.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android