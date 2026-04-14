Леброн Джеймс в 70-й раз за карьеру признан лучшим игроком недели в НБА

41-летний американский форвард, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий команду «Лос-Анджелес Лейкерс», был признан лучшим игроком финальной недели сезона-2025/2026.

На заключительной неделе коллектив из Калифорнии провёл пять матчей, из которых одержал победу в трёх. Также из-за травм, полученных в матче с «Оклахома-Сити Тандер» 3 апреля, «Лейкерс» потеряли сразу двух своих звёзд — Луку Дончича и Остина Ривза. За эти пять игр средние показатели Леброна составили 24,0 очка, 9,7 передачи, 6,0 подбора.

Эта награда стала для Джеймса 70-й в карьере.

Лучшим на Востоке был признан Брэндон Ингрэм из «Торонто Рэпторс».