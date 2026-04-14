«Нужно больше доверять». Сербский тренер «Енисея» — о российских специалистах

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Енисей» Йовица Арсич высказался о работе российских коллег.

— Что скажете о подготовке тренерских кадров среди именно российских специалистов? Как вы оцениваете их уровень?

— В России всегда было много хороших тренеров. И вообще баскетбол уже давно не делится на российский, американский и югославский, как было 40 лет назад. Баскетбол стал универсальным. Сейчас каждый тренер, который хочет учиться, очень легко может найти нужный для этого материал. Как в случае с игроками, просто нужно больше доверять российским тренерам. Даже когда у такого специалиста сразу результата нет. Молодого тренера нельзя оценивать по одной игре или даже по одному сезону. Например, у него может быть не самый талантливый подбор игроков. Поэтому, если работу тренеров оценивать только по победам, может так получиться, что кто-то из талантливых специалистов не получит свой шанс.

Таким тренерам нужно доверять, а также дать время и условия, чтобы они развивались. И результаты у них будут. Результат не в количестве побед. А в том, что их игроки становятся лучше, чем были месяц или сезон тому назад. Конечно, каждому хочется побеждать. Но основной показатель эффективности работы тренера — это прогресс его игроков. Именно в действиях молодых игроков все эти вещи легко замечать. Поэтому я очень люблю работать с молодёжью, в том числе и в летних, тренировочных лагерях. Там иногда и за 5-10 дней работы можно увидеть, как юные баскетболисты начинают хорошо выполнять те элементы, которые у них до этого не получались. Им нужно просто помочь. И мне очень приятно, что у нас в «Енисее» сейчас очень много игроков, которые очень стараются и хотят стать лучше. И это наша самая большая победа в этом сезоне, — приводит слова Арсича Единая лига.