В Единой лиге рассказали о дальнейшей судьбе турнира Basket Cup

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин выразила своё мнение относительно возможности проведения Winline Basket Cup и в сезоне-2026/2027 после дебютного сезона-2025/2026. Напомним, чемпионом прошедшего турнира стал московский ЦСКА, который в финале одержал победу над казанским УНИКСом со счётом 73:62.

«Будем вести переговоры с нашим партнёром. Сделаем выводы, посчитаем бюджет.

Самостоятельно, за свои средства лига не сможет провести такой турнир – его получится организовать только с помощью нашего спонсора. Но планы есть, потому что опыт очень позитивный. Клубы отмечают, что интерес болельщиков повысился. Заинтересована ли [организация-партнёр] в продолжении? Да, заинтересована», — приводит слова Корстин «Коммерсантъ».