В Единой лиге рассказали о дальнейшей судьбе турнира Basket Cup

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин выразила своё мнение относительно возможности проведения Winline Basket Cup и в сезоне-2026/2027 после дебютного сезона-2025/2026. Напомним, чемпионом прошедшего турнира стал московский ЦСКА, который в финале одержал победу над казанским УНИКСом со счётом 73:62.

WINLINE Basket Cup . Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
73 : 62
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 16, Кливленд - 12, Курбанов - 9, Уэйр - 7, Ухов - 6, Жан-Шарль - 6, Митрович - 6, Антонов - 5, Астапкович - 3, Чадов - 2, Руженцев - 1, Карпенко
УНИКС: Рейнольдс - 14, Швед - 12, Д. Кулагин - 11, Манфорд - 6, Абдулбасиров - 6, Беленицкий - 5, Пьерр - 5, Лопатин - 3, Бингэм, Захаров, Белоусов, Стуленков

«Будем вести переговоры с нашим партнёром. Сделаем выводы, посчитаем бюджет.

Самостоятельно, за свои средства лига не сможет провести такой турнир – его получится организовать только с помощью нашего спонсора. Но планы есть, потому что опыт очень позитивный. Клубы отмечают, что интерес болельщиков повысился. Заинтересована ли [организация-партнёр] в продолжении? Да, заинтересована», — приводит слова Корстин «Коммерсантъ».

