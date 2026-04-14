Дончич стал автором достижения, не покорявшегося ни одному игроку в истории НБА

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич установил историческое достижение по итогам регулярного чемпионата сезона-2025/2026 в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Словенский спортсмен стал первым игроком в истории североамериканской лиги, которому удалось набрать более 2100 очков за сезон, проведя при этом менее 65 матчей. Об этом информирует портал Kalshi Hoops на своей странице в социальных сетях.

В этом сезоне Лука стал лидером лиги по очкам в среднем за матч и их общему количеству (33,5 и 2143 соответственно).

Напомним, в начале апреля Дончич получил растяжение задней поверхности бедра второй степени, из-за чего выбыл на неопределённый срок. В общей сложности словенец сыграл в 64 матчах.

