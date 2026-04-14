Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт назвал условие, при котором «Лейкерс» могут пройти «Хьюстон» в плей-офф НБА

Эксперт назвал условие, при котором «Лейкерс» могут пройти «Хьюстон» в плей-офф НБА
Комментарии

Известный аналитик Шэннон Шарп обсудил перспективы «Лос-Анджелес Лейкерс» в серии первого раунда плей-офф НБА с «Хьюстон Рокетс». Эксперт выразил уверенность, что в условиях кадровых потерь «озёрникам» поможет только сверхрезультативная игра их лидера Леброна Джеймса.

«Леброну придётся стать Леброном образца 2018 года. Считаю, что это был его пик, который мы когда-либо видели.

Он набирал в среднем 34 очка, девять подборов и девять передач в плей-офф с восемью матчами по 40 очков и вывел ту команду в финал НБА. Ему придётся быть таким же сейчас, потому что «Рокетс» в полном составе. Ему придётся быть таким. Но не знаю, сможет ли он», — сказал Шарп на канале Nightcap в YouTube.

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android