«Партизан» получил трансферный бан из-за игрока, ушедшего в 2024 году — Eurohoоps

Клуб Евролиги «Партизан» получил запрет на действия на трансферном рынке из-за ушедшего в 2024 году в «Барселону» 32-летнего сербо-американского защитника Кевина Пантера, сообщили в издании Eurohoops.

По данным журналистов, сербский клуб не имеет права регистрировать новых игроков из-за того, что после ухода Кевина в каталонский клуб удержал две выплаты суммой в $ 350 тыс., ссылаясь на то, что они должны будут пойти в уплату подоходного налога из-за заработной платы защитника выше средней по стране. В сезоне-2023/2024 его зарплата составляла $ 2,35 млн.

Пантер выиграл дело и получил задержанную клубом сумму, а также € 20 тыс. на покрытие судебных издержек.