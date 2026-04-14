Дончич — первый игрок «Лейкерс» со времён Брайанта, ставший лучшим снайпером сезона НБА

27-летний звёздный словенский защитник Лука Дончич, представляющий команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», стал первом игроком калифорнийцев, признанным лучшим снайпером сезона, со времён легендарного пятикратного чемпиона Коби Брайанта.

В регулярном чемпионате сезона-2025/2026 Дончич принял участие в 64 матчах североамериканской лиги, набрав суммарно 2143 очка. В среднем за игру звезда из Словении набирал 33,5 очка. Второе место досталось Шей Гилджес-Александеру из «Оклахомы-Сити Тандер» — 2117 очков за 68 матчей.

В сезоне-2006/2007 Коби Брайант был признан лучшим снайпером, закончив регулярку с 2430 очками на счету при средних 31,6 очка за 77 матчей.

