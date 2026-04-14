41-летний Леброн в этом сезоне НБА превзошёл многие показатели своего дебютного года

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в своём 23-м сезоне в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) демонстрирует более высокие показатели в статистике, чем в дебютном году (сезон-2003/2004). 41-летний спортсмен прибавил во всех ключевых компонентах игры: результативности, борьбе на щитах, передачах и, что особенно примечательно, в точности бросков с игры.

Статистика Леброна в сезоне-2003/2004 составляла 20,9 очка, 5,5 подбора и 5,9 передачи при 41,7% реализации с игры, тогда как в сезоне-2025/2026 показатели выросли до 21,0 очка, 6,1 подбора и 7,2 передачи при 51,5% попаданий.

